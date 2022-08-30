Роналду не хочет переходить в "Наполи"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не заинтересован в переходе в "Наполи", сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста не привлекает вариант с неаполитанским клубом, несмотря на то, что он сыграет в Лиге чемпионов. "Наполи" все еще может арендовать португальца, но его еще нужно уговорить.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент Роналду упрашивает "Челси" подписать Криштиану. | https://dailysports.net