Роналдо назвал следующего обладателя "Золотого мяча"

Фото: твиттер Роналдо/Автор неизвестен

Легенда мирового футбола Роналдо не сомневается в том, что форвард "Реала" Карим Бензема получит "Золотой мяч".

"Я не думаю, что у Бензема есть какие-то шансы проиграть – у него впечатляющие показатели, победа в Лиге Чемпионов очень ему благоприятствует.

Могут ли другие игроки выиграть? Да, но есть большая разница между тем, что Карим делал в прошлом году, и тем, что делали другие", – сказал бразилец.

Напомним, что награду вручат 17 октября.

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