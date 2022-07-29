Роналду находится в худшей форме среди всех игроков "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду находится в худшей форме среди всех игроков английского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в связи с этим футболист не сыграет в товарищеском матче против "Атлетико". Ранее форвард пропустил предсезонное турне манкунианцев в Тайланде и Австралии.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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