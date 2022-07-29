Роналду находится в худшей форме среди всех игроков "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду находится в худшей форме среди всех игроков "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду находится в худшей форме среди всех игроков английского клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в связи с этим футболист не сыграет в товарищеском матче против "Атлетико". Ранее форвард пропустил предсезонное турне манкунианцев в Тайланде и Австралии.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду неожиданно опроверг слухи об уходе из "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов