Роналду может вернуться в "Реал"

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Роналду может вернуться в "Реал"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям источника, руководство королевского клуба заинтересовано в возвращении форварда. Португалец также хочет вернуться. Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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