Роналду может вернуться в Италию

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Роналду может вернуться в Италию

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в Италию.

Как  утверждает As, агент игрока Жорже Мендеш предложил "Наполи" арендовать форварда на сезон.

В итальянском клубе заинтересованы в приглашении Роналду, однако финансовая ситуация не позволяет клубу рассчитывать на крупные трансферы.

В то же время Роналду хочет получать 8 млн евро в год, но "Наполи" не может столько платить.

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