Роналду может уйти из "МЮ" до конца сегодняшнего дня

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Наполи" на правах аренды до закрытия трансферного окна.

По данным Marca, звездный футболист все еще надеется сменить клуб.

После аренды в "Наполи" Роналду надеется вернуться в "МЮ" и доиграть год, оставшийся по его действующему контракту.

В этом сезоне Роналду сыграл во всех четырех матчах "МЮ"в АПЛ, но результативными действиями не отметился.

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