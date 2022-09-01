Роналду может уйти из "МЮ" до конца сегодняшнего дня

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Роналду может уйти из "МЮ" до конца сегодняшнего дня

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Наполи" на правах аренды до закрытия трансферного окна.

По данным Marca, звездный футболист все еще надеется сменить клуб.

После аренды в "Наполи" Роналду надеется вернуться в "МЮ" и доиграть год, оставшийся по его действующему контракту.

В этом сезоне Роналду сыграл во всех четырех матчах "МЮ"в АПЛ, но результативными действиями не отметился.

Не пропустите: "МЮ" имеет лишь одно предложение по Роналду. | https://dailysports.net
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