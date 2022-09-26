Роналду может сыграть в решающем матче Лиги наций

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Испании, сообщает A Bola.

По сведениям источника, футболист готовится к поединке в общей группе, несмотря на повреждение носа, полученное в матче 5-го тура с Чехией (4:0).

Матч Португалия – Испания состоится 27 сентября, и начнется в 21:45. Португалии для выигрыша группы достаточно ничьей, Испании необходима только победа.

37-летний Роналду провел в Лиге наций четыре матча и забил два гола.

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