Роналду может попасть в стартовый состав на матчи Лиги Европы

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду может выходить в стартовом составе на игры Лиги Европы.

По словам наставника, "МЮ" хочет выигрывать каждый матч.

"Мы хотим выиграть все турниры, поэтому мы должны относиться ко всем серьезно. Возможно, я не могу сделать так, чтобы все игроки были рады в каждой игре, но каждый получает свое игровое время, если они хорошо играют, это совершенно ясно.

Но я говорю, что нам нужны все – нам нужно провести много игр. Впереди много матчей, и, конечно, чемпионат мира, а также все внутренние кубки Англии, Лига Европы, где мы сейчас играем, и, конечно же, Премьер-лига", – сказал он.

Напомним, что 8 сентября англичане сыграют с "Реал Сосьедад" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

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