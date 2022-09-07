Роналду может попасть в стартовый состав на матчи Лиги Европы
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду может выходить в стартовом составе на игры Лиги Европы.
По словам наставника, "МЮ" хочет выигрывать каждый матч.
"Мы хотим выиграть все турниры, поэтому мы должны относиться ко всем серьезно. Возможно, я не могу сделать так, чтобы все игроки были рады в каждой игре, но каждый получает свое игровое время, если они хорошо играют, это совершенно ясно.
Но я говорю, что нам нужны все – нам нужно провести много игр. Впереди много матчей, и, конечно, чемпионат мира, а также все внутренние кубки Англии, Лига Европы, где мы сейчас играем, и, конечно же, Премьер-лига", – сказал он.
Напомним, что 8 сентября англичане сыграют с "Реал Сосьедад" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
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