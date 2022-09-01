Роналду может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в "Фенербахче", сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Присоединиться к клубу форварда уговорил его соотечественник Жорже Жезуш, который тренирует "Фенербахче". Стоит отметить, что турецкий клуб, также как и "МЮ", сыграет в Лиге Европы. Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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