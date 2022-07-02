Роналду может перейти в "Наполи"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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