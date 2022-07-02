Роналду может перейти в "Наполи"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду предложил свои услуги "Интеру". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Роналду может перейти в "Наполи"
-
40-летний Диего Лопес нашел новый клуб
-
Жоаозиньо подписал новое соглашение с "Сочи"
-
"Барселона" потратит сотни миллионов евро на трансферы
-
Мхитарян стал игроком "Интера"
-
Сарвели рассказал об адаптации в "Сочи"
-
На матче Суперкубка России будут работать четыре комментатора
-
Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
-
"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики
-
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов
-
Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
-
Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"
-
В "Зените" анонсировали новые трансферы
-
Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ
-
Люк де Йонг стал игроком ПСВ
-
"Интер" объявил о подписании Онана
-
Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
-
Нобоа может стать игроком ЦСКА
-
Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
-
Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18