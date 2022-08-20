Роналду может перейти в "Марсель"

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Роналду может перейти в "Марсель"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Марсель".

Как сообщает журналист Никколо Чеккарини, агент футболиста Жорже Мендеш контактировал с представителями французского клуба, чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

Не пропустите: Роналду сравнили с "тухлым яйцом". | https://dailysports.net
Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Ой, лучше в Клермон!!..

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kravchenko

Там еще Карабах может в ЛЧ выйти. Чем не вариант?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

хорошо фаны Атлетов не клюнули, а то и от Атлетико осталисись бы одни рожки-да-ножки!как от Ювентуса )))

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