Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Марсель".

Как сообщает журналист Никколо Чеккарини, агент футболиста Жорже Мендеш контактировал с представителями французского клуба, чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

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