Роналду может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может стать игроком "Барселоны".

Как сообщает The Sun, агент футболиста уже провёл встречу с руководством каталонского клуба в одном из ресторанов Манчестера.

Не исключено, что встреча могла касаться и другого клиента агента - хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

В текущем сезоне Роналду принял участие в семи матчах АПЛ, в которых забил один гол.

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