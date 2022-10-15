Роналду может перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может стать игроком "Барселоны".
Как сообщает The Sun, агент футболиста уже провёл встречу с руководством каталонского клуба в одном из ресторанов Манчестера.
Не исключено, что встреча могла касаться и другого клиента агента - хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.
В текущем сезоне Роналду принял участие в семи матчах АПЛ, в которых забил один гол.
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|18