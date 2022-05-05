Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, но при выполнении важного условия, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, португалец намерен получить от нового главного тренера клуба Эрике тен Хага, что он будет ключевым игроком в следующем сезоне. Для этого Роналду и его агент Жорже Мендеш намерены встретиться с тренером и обсудить перспективы игрока.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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