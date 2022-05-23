Роналду мог уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за Рангника
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов был покинуть клуб, если бы главным тренером команды остался Ральф Рангник, сообщает ESPN.
По сведениям источника, португальский футболист остался разочарован тренерскими методами немецкого специалиста и не хотел продолжать с ним сотрудничество. В итоге, руководство манкунианцев назначило на пост главного тренера Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18