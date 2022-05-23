Роналду мог уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за Рангника

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуральф рангник

Роналду мог уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за Рангника

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов был покинуть клуб, если бы главным тренером команды остался Ральф Рангник, сообщает ESPN.

По сведениям источника, португальский футболист остался разочарован тренерскими методами немецкого специалиста и не хотел продолжать с ним сотрудничество. В итоге, руководство манкунианцев назначило на пост главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге

"Герта" выиграла переходной матч и осталась в Бундеслиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов