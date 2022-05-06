Роналду - лучший игрок "МЮ" в апреле

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

В прошлом месяце 37-летний Роналду провел четыре матча в чемпионате Англии и стал автором пяти забитых мячей.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах, забил 24 мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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