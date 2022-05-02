Роналду - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в апреле
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Роналду занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 74 процента голосов. Вторым стал вратарь Давид Де Хеа (21%), третье место занял полузащитник Неманья Матич (5%).
В апреле 37-летний Роналду провел четыре матча и забил пять голов. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду может вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Карпин отреагировал на отстранение российского футбола
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Конференций
-
"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
-
"Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру Серии А
-
"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха
-
Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
-
Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой
-
УЕФА забанил российский футбол. Полный список турниров
-
Роналду - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в апреле
-
Губерниев раскритиковал Дзюбу
-
Депай высказался о своем будущем
-
В Госдуме РФ отреагировали на решение УЕФА об отстранении российского футбола
-
Чемпионство "Зенита", успех "Спартака", провал ЦСКА: результаты 27-го тура РПЛ
-
"Нижний Новгород" упустил победу над тульским "Арсеналом"
-
УЕФА нашел замену "Зениту" в Лиге чемпионов
-
Молодежная сборная России отстранена от Евро-2023
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18