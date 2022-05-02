Роналду - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в апреле

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Роналду занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 74 процента голосов. Вторым стал вратарь Давид Де Хеа (21%), третье место занял полузащитник Неманья Матич (5%).

В апреле 37-летний Роналду провел четыре матча и забил пять голов. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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