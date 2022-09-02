Роналду кратко отреагировал на победу "МЮ" над "Лестером"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о победе своей команды в матче 5-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (1:0)."

"Большая победа! " – написал Роналду в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Фенербахче".

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