Роналду коротко высказался о сложной победе "МЮ" в Лиге Европы

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду несколькими словами прокомментировал победу своей команды в матче с "Омонией" (1:0) в Лиге Европы.

По случаю триумфа он опубликовал пост в социальной сети.

"Мы верим до конца", — написал Роналду.

Напомним, что "МЮ" занимает второе место в группе, отставая от испанского "Реала Сосьедад" на три очка.

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