Роналду и Месси не попали в топ-20 в рейтинг лучших игроков сезона от Marca

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Испанское издание Marca представило рейтинг 100 лучших футболистов по итогам минувшего сезона. На данный момент опубликован список с 21-й по 100-ю позицию.

Стоит отметить, что в топ-20 не попали нападающие "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Роналду занял 21-е место, Месси - 26-е.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. На счету 35-летнего Месси 11 забитых мячей и 15 голевых передач в 34 поединках.

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