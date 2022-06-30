Роналду и Месси не попали в топ-20 в рейтинг лучших игроков сезона от Marca

Теги лионель мессипсжкриштиану роналдуманчестер юнайтед

Роналду и Месси не попали в топ-20 в рейтинг лучших игроков сезона от Marca

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Испанское издание Marca представило рейтинг 100 лучших футболистов по итогам минувшего сезона. На данный момент опубликован список с 21-й по 100-ю позицию.

Стоит отметить, что в топ-20 не попали нападающие "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Роналду занял 21-е место, Месси - 26-е.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. На счету 35-летнего Месси 11 забитых мячей и 15 голевых передач в 34 поединках.

Не пропустите: Роналду хочет перейти в  "Интер". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов