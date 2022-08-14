Роналду хочет вернуться в родной клуб

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Роналду хочет вернуться в родной клуб

Фото: Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Спортинг", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист заинтересован в переходе в лиссабонский клуб, который в нынешнем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Впрочем, для этого ему придется очень сильно снизить свои финансовые запросы. Сейчас он получает в "МЮ" около 30 миллионов евро в год, а португальский клуб не сможет платить ему такую сумму.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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