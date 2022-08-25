Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома

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Роналду хочет снести гольф-клуб возле своего дома

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен выкупить, а затем снести гольф-клуб, который находится рядом со его строящимся особняком в Португалии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист решил это сделать ради хорошего вида из окна дома. Представители португальца уже начали переговоры с владельцами гольф-клуба. Также планируется снести прилегающую к полю парковку.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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