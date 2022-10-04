Роналду хочет сменить клуб в январе

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист надеется проявить себя на чемпионате мира-2022 в Катаре, чтобы обратить внимание клубов, которые участвуют в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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