Роналду хочет покинуть "МЮ" до старта сезона
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду надеется сменить клуб до того, как команда сыграет свой первый матч нового сезона в чемпионате Англии.
Как сообщает AS, португалец не хочет начинать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом.
В то же время агент Роналду Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, при этом до конкретных предложений дело не дошло.
Матч 1-го тура АПЛ "МЮ" проведёт 7 августа с "Брайтоном".
Не пропустите: Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико". | https://dailysports.net
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