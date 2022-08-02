Роналду хочет покинуть "МЮ" до старта сезона

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду надеется сменить клуб до того, как команда сыграет свой первый матч нового сезона в чемпионате Англии.

Как сообщает AS, португалец не хочет начинать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом.

В то же время агент Роналду Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, при этом до конкретных предложений дело не дошло.

Матч 1-го тура АПЛ "МЮ" проведёт 7 августа с "Брайтоном".

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