Роналду хочет покинуть "МЮ" до старта сезона

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду хочет покинуть "МЮ" до старта сезона

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду надеется сменить клуб до того, как команда сыграет свой первый матч нового сезона в чемпионате Англии.

Как сообщает AS, португалец не хочет начинать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом.

В то же время агент Роналду Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, при этом до конкретных предложений дело не дошло.

Матч 1-го тура АПЛ "МЮ" проведёт 7 августа с "Брайтоном". 

Не пропустите: Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико".  | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов