Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой

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Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, футболист до сих пор не отозвал свой запрос на трансфер и хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, что летом форвард хотел перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец мог перейти в "Челси", но переход не состоялся из-за позиции бывшего тренера "аристократов" Томаса Тухеля, который был категорически против трансфера.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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