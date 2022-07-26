Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет перейти в "Баварию", о чем пишет португальский журналист Педру Сепулведа.

По его информации, клуб не заинтересован в его приглашении, а поэтому трансфер вряд ли состоится.

Поздно вечером 25 июля Роналду прилетел в Манчестер, где ему предстоит провести переговоры по поводу своего будущего с представителями "Манчестер Юнайтед".

Наставник англичан Эрик тен Хаг попытается убедить португальца остаться в команде.

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