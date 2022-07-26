Роналду хочет перейти в "Баварию"

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду хочет перейти в "Баварию"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет перейти в "Баварию", о чем пишет португальский журналист Педру Сепулведа.

По его информации, клуб не заинтересован в его приглашении, а поэтому трансфер вряд ли состоится.

Поздно вечером 25 июля Роналду прилетел в Манчестер, где ему предстоит провести переговоры по поводу своего будущего с представителями "Манчестер Юнайтед".

Наставник англичан Эрик тен Хаг попытается убедить португальца остаться в команде.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Роналду в аренду, но при одном условии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 июля

Главные новости дня: 25 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов