Роналду готов отказаться от половины зарплаты ради ухода из "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду до сих пор не вернулся в расположение своего клуба и, похоже, не собирается этого делать.

По данным DefensaCentral, Криштиану настроен покинуть "МЮ" и ради этого готов вдвое снизить свою зарплату.

Для сравнения, "Манчестер Юнайтед" платит ему около 30 млн евро в сезон.

В данный момент агенты португальца продолжают переговоры с другими клубами Европы.

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