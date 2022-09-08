Роналду дебютировал в Лиге Европы

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые в своей карьере сыграл в Лиге Европы.

Форвард вышел в основном составе манкунианцев в матче 1-го тура группового этапа с "Реалом Сосьедад".

Стоит отметить, что португалец играл за лиссабонский "Спортинг" в 2002 году в Кубке УЕФА.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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