Роналду анонсировал свое возвращение на поле

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Роналду анонсировал свое возвращение на поле

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил, что он сыграет в товарищеском матче с "Райо Вальекано".

Футболист отметился в комментариях посвященной ему фанатской страницы, которая опубликовала пост о том, что Криштиану не сыграет с "Райо".

"В воскресенье король сыграет", – написал Роналду в комментариях.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" состоится 31 июля.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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