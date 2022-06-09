Роналдо проехал 500 километров в честь возвращения "Вальядолида" в Примеру

Фото: твиттер Роналдо/Автор неизвестен

Легендарный форвард сборной Бразилии Роналдо проехал 500 километров по случаю возвращения "Вальядолида" в элитный дивизион.

Как известно, 45-летний бразилец владеет 51 процентом акций испанского клуба с 2018 года.

Таким образом, он выполнил свое обещание, которое он дал в конце прошлого сезона. Тогда он сказал, что совершит путешествие в случае, если команда сможет выйти в высший дивизион чемпионата Испании.

По итогам сезона "Вальядолид" занял второе место в Сегунде и вернулся в Примеру спустя год после вылета.

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