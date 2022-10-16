Роналдо предупредил Неймара об "опасности" на ЧМ-2022
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Легенда мирового футбола Роналдо уверен в том, что большая ответственность за выступление сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре будет лежать на плечах форварда команды Неймара.
По его словам, именно на этого игрока будет оказано наибольшее давление.
"Конечно, сейчас команда более сбалансированная, чем на предыдущих чемпионатах мира. Неймару будут помогать сильные футболисты, но сейчас он сам проживает хороший момент в своей карьере", — приводит слова Роналдо L'Équipe.
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