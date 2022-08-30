Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Защитник Кристиан Ромеро стал полноценным игроком "Тоттенхэма".

Лондонский клуб выкупил права на 24-летнего игрока у "Аталанты". В прошлом сезон он играл за лондонский клуб на правах аренды.

Сумма трансфера Ромеро составила 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 22 матча, отметившись одним голом.

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