Романцев высказался о возможных трудностях Дзюбы за рубежом

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный российский тренер Олег Романцев высказался о будущем игрока сборной России Артема Дзюбы.

По словам наставника, форварду будет непросто получить выгодный контракт ввиду своего возраста.

"Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное.

Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме "1+1"

Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ", приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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