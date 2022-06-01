Романцев высказался о возможных трудностях Дзюбы за рубежом
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Известный российский тренер Олег Романцев высказался о будущем игрока сборной России Артема Дзюбы.
По словам наставника, форварду будет непросто получить выгодный контракт ввиду своего возраста.
"Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное.
Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме "1+1"
Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ", приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в минувшем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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