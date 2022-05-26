"Рома" выиграла Лигу Конференций
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В финальном матче Лиги Конференций римская "Рома" обыграла роттердамский "Фейеноорд" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Николо Дзаньоло.
"Рома" Италия – "Фейеноорд" Нидерланды - 1:0 (1:0)
Гол: Дзаньоло, 32 - 1:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Винья, 89), Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Спинаццола, 67), Мхитарян (Сержиу Оливейра, 17), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Верету, 67), Абрахам (Шомуродов, 89).
"Фейеноорд": Бейло, Гертрюйда, Траунер (Педерсен, 74), Сенеси, Маласиа (Джаханбахш, 89), Эурснес, Тил (Торнстра, 59), Кекчю (Волемарк, 88), Дессерс, Нелсон (Линссен, 74), Синистерра.
Не пропустите: "Лацио" определил четыре трансферные цели. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 мая
-
"Рома" выиграла Лигу Конференций
-
Легенда "Реала" и "Ливерпуля" дал прогноз на финал Лиги чемпионов
-
Агент Левандовски рассказал, почему Роберт хочет уйти из "Баварии"
-
Шесть футболистов "Манчестер Юнайтед" вошли в сборную худших игроков АПЛ по версии ESPN
-
"Лион" готов продать Ауара
-
Источник: "Бавария" купила таланта "Аякса" за 25 миллионов евро
-
Салах назвал худший момент в своей карьере
-
Сборная Италии собирается натурализовать бразильского защитника
-
Лапорта высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"
-
"Лацио" определил четыре трансферные цели
-
Венсан Компани может возглавить английский клуб
-
Экс-форвард сборной Бразилии Фред завершил карьеру
-
Мбаппе уговаривает хавбека "Монако" перейти в ПСЖ
-
Месси попал в сборную сезона по версии WhoScored. Роналду - нет
-
Мане не исключил уход из "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на грузинского вратаря
-
Салах высказался о своем будущем в "Ливерпуле"
-
Украинец Довбик близок к переходу в итальянский клуб
-
Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0