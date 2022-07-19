"Рома" вступила в борьбу за полузащитника ПСЖ

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"Рома" вступила в борьбу за полузащитника ПСЖ

Фото: твиттер Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдуму, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Милан".

В прошлом сезоне 31-летний Вейналдум провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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