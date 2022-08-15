"Рома" вступила в борьбу за Асенсио

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" оценивает игрока в 30 миллионов евро. В составе "Ромы" хавбек может заменить полузащитника Николо Дзаньоло, которым активно интересуется "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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