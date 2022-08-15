"Рома" вступила в борьбу за Асенсио

Теги ромамарко асенсиореал мадрид

"Рома" вступила в борьбу за Асенсио

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" оценивает игрока в 30 миллионов евро. В составе "Ромы" хавбек может заменить полузащитника Николо Дзаньоло, которым активно интересуется "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Рома" стартовала с победы в Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов