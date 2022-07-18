Дибала согласился перейти в "Рому"

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Дибала согласился перейти в "Рому"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала согласился перейти в "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, римский клуб предложил футболисту зарплату в размере шести миллионов евро в год плюс бонусы, и форвард ответил согласием. Стороны в ближайшее время подпишут трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуется "Наполи".

Напомним, что 28-летний Дибала некоторое время назад покинул "Ювентус" и теперь является свободным агентом.

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