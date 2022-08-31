"Рома" усилилась опытным африканским хавбеком

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника пирейского "Олимпиакоса" и сборной Гвинеи Мохамеда Мади Камара.

Итальянский клуб арендовал футболиста за 1,5 миллиона евро до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

25-летний Камара выступал за "Олимпиакос" с 2018 года. Всего он провел за клуб 181 матч, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Аяччо". За сборную Гвинеи сыграл 21 матч и забил один гол.

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