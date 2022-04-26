"Рома" снизила цену на Абрахама
Фото: твиттер Тэмми Абрахама/Автор неизвестен
Римская "Рома" назвала лондонскому "Арсеналу" цену на нападающего Тэмми Абрахама, сообщает Football.London.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро. Ранее итальянцы требовали за игрока 120 миллионов. Впрочем, "Арсенал" пока не готов платить больше 60 миллионов.
В нынешнем сезоне 24-летний Абрахам провел за "Рому" 46 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18