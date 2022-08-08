"Рома" - "Шахтер" - 5:0 (видеообзор)

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"Рома" - "Шахтер" - 5:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Римская "Рома" в товарищеском матче разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 5:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Лоренцо Пеллегрини, Джанлуки Манчини, Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове, а также автогол Ефима Конопли.

"Рома" Италия – "Шахтер" Украина - 5:0 (3:0)
Голы: Пеллегрини, 19 - 1:0, Манчини, 41 - 2:0, Конопля, 45 (автогол) - 3:0, Дзаньоло, 59 - 4:0, Бове, 87 - 5:0

"Рома": Руй Патрисиу (Свилар, 46; Боер, 80), Челик (Карсдорп, 46), Манчини (Бове, 66), Кумбула (Смоллинг, 46), Винья (Рожер, 46), Спинаццола (Эль-Шаарави, 58), Матич (Кристанте, 46), Пеллегрини (Трипи, 80), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Дибала (Афена-Гьян, 81), Абрахам (Шомуродов, 80).

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Конопля (Фарина, 77), Кривцов (Козик, 62), Матвиенко (Кирюханцев, 77), Бондарь (Кащук, 46), Михайличенко (Тотовицкий, 46), Мудрик (Топалов, 62), Джурасек (Корниенко, 46), Судаков (Очеретько, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Сикан, 46). 

Видеообзор матча

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