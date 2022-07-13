"Рома" сделала предложение Дибале

Теги ромапауло дибала

"Рома" сделала предложение Дибале

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала может перейти в "Рому", сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб предложил футболисту четырехлетний контракт на общую сумму 24 миллиона евро. На данный момент это единственное предложение, которое получил форвард.

Напомним, что 28-летний Дибала является свободным агентом, так как несколько недель назад он покинул "Ювентус". Интерес к аргентинцу проявляют "Интер", "Милан", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"

"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов