"Рома" сделала предложение Дибале

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала может перейти в "Рому", сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб предложил футболисту четырехлетний контракт на общую сумму 24 миллиона евро. На данный момент это единственное предложение, которое получил форвард.

Напомним, что 28-летний Дибала является свободным агентом, так как несколько недель назад он покинул "Ювентус". Интерес к аргентинцу проявляют "Интер", "Милан", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы". | https://dailysports.net