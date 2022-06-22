"Рома" предложила "Валенсии" обмен футболистами

Теги ромаваленсиягонсалу гедешкарлес перес

"Рома" предложила "Валенсии" обмен футболистами

Фото: твиттер Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Валенсии" Гонсалу Гедешу, сообщает Il Tempo.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также отдать испанского хавбека Карлеса Переса. На сделке настаивает лично главный тренера римлян Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне 25-летний Гедеш провел за "Валенсию" 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 24-летнего Переса три забитых мяча и отдал один голевой пас в 28 поединках за "Рому".

Не пропустите: Раноккия перешел в клуб Берлускони. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

"Милан" вступил в борьбу за Дибалу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов