"Рома" предложила "Валенсии" обмен футболистами

Фото: твиттер Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Валенсии" Гонсалу Гедешу, сообщает Il Tempo.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также отдать испанского хавбека Карлеса Переса. На сделке настаивает лично главный тренера римлян Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне 25-летний Гедеш провел за "Валенсию" 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 24-летнего Переса три забитых мяча и отдал один голевой пас в 28 поединках за "Рому".

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