"Рома" поставила ультиматум Мхитаряну
Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян должен до конца этого дня сообщить клубу о своих дальнейших планах.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня 33-летний армянин должен дать ответ насчет предложенного ему контракта.
Как известно, римский клуб хочет подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год.
По новому контракту оклад Мхитаряна составит 3,5 миллиона евро, а через каждые 15 встреч будет расти до 4,1 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне игрок сборной Армении забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.
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