"Рома" подпишет ветерана "Манчестер Юнайтед"

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"Рома" подпишет ветерана "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Неманьи Матича/Автор неизвестен

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич перешел в римскую "Рому", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом о контракте по системе "1+1". Матич достанется "волкам" бесплатно, так как его контракт с манкунианцами истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 33-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре голевые передачи.

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