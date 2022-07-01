"Рома" подписала вратаря "Бенфики"

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе сербского вратаря лиссабонской "Бенфики" Миле Свилара.

Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истек. "Рома" подписала со Свиларом соглашение до лета 2027 года.

22-летний Свилар выступал за "Бенфику" с 2017 года. Всего он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и пропустил 20 голов. Ранее играл за "Андерлехт". За сборную Сербии сыграл 1 матч. Чемпион Бельгии, чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Суперкубка Португалии.

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