"Рома" подписала вратаря "Бенфики"
Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен
Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе сербского вратаря лиссабонской "Бенфики" Миле Свилара.
Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истек. "Рома" подписала со Свиларом соглашение до лета 2027 года.
22-летний Свилар выступал за "Бенфику" с 2017 года. Всего он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и пропустил 20 голов. Ранее играл за "Андерлехт". За сборную Сербии сыграл 1 матч. Чемпион Бельгии, чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Суперкубка Португалии.
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