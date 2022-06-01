"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло

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"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

"Милан" пытался приобрести полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, но получил отказ, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, миланский клуб был готов заплатить 25 миллионов евро и отдать бельгийского полузащитника Алексиса Салемакерса. Впрочем, главный тренер римлян Жозе Моуринью не заинтересован в бельгийце. Не исключено, что "Милан" сделает новое предложение.

В завершившемся сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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