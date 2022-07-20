"Рома" объявила о подписании Дибалы

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

"Рома" официально сообщила о трансфере бывшего нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Как пишут на сайте команды, аргентинец заключил с римским клубом контракт на три года.

Отметим, что аргентинец стал подопечным Жозе Моуринью бесплатно, так как покинул этим летом "Юве" на правах свободного агента.

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