"Рома" назвала "Тоттенхэму" цену на Дзаньоло

Теги тоттенхэмроманикола дзаньолотрансферы

"Рома" назвала "Тоттенхэму" цену на Дзаньоло

Фото: твиттер Николы Дзаньоло/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Римляне оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может арендовать Кунде

"Барселона" может арендовать Кунде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов