"Рома" назвала "Тоттенхэму" цену на Дзаньоло

Фото: твиттер Николы Дзаньоло/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Римляне оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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