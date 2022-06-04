"Рома" нашла звездную замену Мхитаряну
Фото: инстаграм Гетце\Автор неизвестен
Римская "Рома" нашла кандидата на замену хавбеку Генриху Мхитаряну.
После ухода армянского футболиста итальянский гранд планирует подписать контракт с полузащитником "ПСВ" Марио Гетце, сообщает Calciomercato.com.
Источник отмечает, что речь идет о полноценной покупке 30-летнего немца.
Что касается Мхитаряна, то в ближайшее время он может перейти в "Интер" на правах свободного агента.
В текущем сезоне Гетце провел 52 матче во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
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