"Рома" нашла замену Вейналдуму

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"Рома" нашла замену Вейналдуму

Фото: твиттер "Олимпиакоса"/Автор неизвестен

"Рома" завершает переход полузащитника "Олимпиакоса" Мэди Камара.

Как сообщает Sky Sport Italia, 25-летний игрок сборной Гвинеи пройдет медицинское обследование в Риме в ближайшее время.

Римский клуб возьмет хавбека в аренду за 1,2 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов.

В составе "Ромы" он станет заменой Джорджиньо Вейналдуму, который выбыл на несколько месяцев после перелома ноги.

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