"Рома" нашла замену травмированному Вейналдуму в "Ювентусе"

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"Рома" нашла замену травмированному Вейналдуму в "Ювентусе"

Фото: твиттер Дениса Закарии/Автор неизвестен

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Швейцарии Денис Закария близок к переходу в "Рому", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, римляне практически договорились об аренде хавбека. Впрочем, для окончательного одобрения сделки "Юве" необходимо купить аргентинского полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.

Напомним, что "Рома" из-за травмы на длительный срок лишилась голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, который был арендовал у ПСЖ.

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